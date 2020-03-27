На Буковині зафіксували 59 випадків коронавірусу

Кількість випадків інфікування новим коронавірусом у Чернівецькій області зросла на 12 пацієнтів і становить 59 осіб.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Також він зазначив, що місцеві медики вилікували ще одного пацієнта.

За даними ЦГЗ, станом на 23.00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків Covid-19 За добу виявлено 92 нові випадки.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Також перші випадки зараження зафіксували в Хмельницькому і в Полтавській області.

Раніше Факти ICTV писали, що на Тернопільщині кількість хворих на Covid-19 зросла до 43.