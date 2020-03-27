На Львівщині масово тестуватимуть громадян на Covid-19

Львівська ОДА спільно зі львівським IT-кластером впроваджує програму масового тестування населення на коронавірус.

Голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький повідомив, що початковим етапом проекту був збір коштів на закупівлю першої партії тестів.

– Наступний етап проекту – збір даних та інформації (це дасть можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – передбачити піки спалаху, завантаженість медиків, тощо) та запуск масового тестування населення на коронавірус, – наголосив чиновник.

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Наразі активно розробляють алгоритм та правила такого тестування.

– Передбачаю, що перші масові тестування буде проведено з середини наступного тижня. Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся із-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус, – розповів Максим Козицький.

Козицький зазначив, що провести таке тестування – справа не одного дня, і на це знадобиться немало зусиль, але це допоможе зберегти здоров’я і життя мільйонів українців.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.

Джерело: Максим Козицький