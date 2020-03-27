На Полтавщині перший випадок захворювання на Covid-19

У місті Кременчук Полтавської області 75-річна жінка захворіла на коронавірус Covid-19.

Про це заявив мер Кременчука Віталій Малецький.

Для підтвердження результату зразки аналізів відправлені в лабораторію Києва.

– 75-річна жінка має попередній діагноз пневмонія. Останнім часом за кордон не виїжджала. Зараз проводимо всі необхідні заходи і встановлюємо коло осіб, з якими вона контактувала, – повідомив Малецький.

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Також він зазначив, що зразки крові пацієнтки протестують у Кременчуці іншими експрес-тестами.

Нагадаємо, на Закарпатті лабораторією МОЗ підтверджено перший випадок коронавірусу. Захворіла 68-річна жителька міста Мукачево.

Джерело: Андрій Малецький