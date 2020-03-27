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На Тернопільщині зафіксовано 43 випадки зараження Covid-19

На Тернопільщині кількість хворих на Covid-19 зросла до 43. Такі дані підтвердив обласний лабораторний центр станом на 22.00 27 березня.


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Нагадаємо, у Києві станом на 27 березня кількість хворих на коронавірус зросла до 55 осіб. За добу зафіксували ще 8 випадків.

В Україні наразі підтверджено 218 випадків Covid-19. 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Також зафіксовано 5 летальних випадків від Covid-19.

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