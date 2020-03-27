Через поширення коронавірусу українці дедалі частіше цікавляться експрес-тестами на Covid-19: дзвонять у швидку, державні, приватні лікарні та штурмують у їх пошуках аптеки.

Усі ці дії не мають сенсу. Екстрена медична допомога не робить тестування та виїжджає лише на ургентні випадки, говорять в МОЗ. А приватні лікарні у більшості випадків не надають такої послуги. Неможливо купити тест і в аптеках.

На сьогодні тестування на коронавірус в Україні відбувається за чітким алгоритмом. Отже, що робити, якщо з’явилися симптоми і треба пройти тестування?

Крок 1. Для початку варто зателефонувати до свого сімейного лікаря.

Крок 2. Після огляду лікаря за потреби проводиться перевірка. Тестують на коронавірус лише у закладах охорони здоров’я. Людині з підозрою на коронавірус роблять два тести: на грип і на коронавірус.

Крок 3. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, спеціалісти беруть додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР.

Крок 4. Якщо тест ПЛР підтверджує коронавірус, людину ізолюють та лікують.

Крок 5. Додатково спеціалісти проводять протиепідемічні заходи, серед яких встановлення найближчого оточення хворого та перевірка їхнього стану здоров’я.

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Важливо! Навіть якщо тест на грип та на коронавірус показали негативний результат, людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції 14 днів.

Пришвидшити процедуру через приватні лікарні неможливо, адже вони не роблять такі тести. Наприклад, у клініках Борис та Амеда Фактам ICTV повідомили, що не проводять тестування на коронавірус. А у Добробуті лише здійснюють забір матеріалу, але його перевірка все одно відбувається у державній лабораторії.

– Ви можете звернутися до нашого лікаря. Вас огляне терапевт, його послуги коштують 640 гривень. Ми також можемо зробити вам тест на грип. Його вартість – 400 гривень. Тест на коронавірус безкоштовний і робиться лише у державній лабораторії, – повідомили нам у Добробуті.

Як повідомляють у МОЗ, окрім експрес-тестування, у регіонах України лабораторії вже кожного дня проводять тести ПЛР. Додатково в Україні на цьому тижні з’являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми уже розповідали, де в Києві та в регіонах пройти тестування на коронавірус.