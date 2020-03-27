Порушення карантину: відкрито справу через 9 випадків коронавірусу в Тинному

На Рівненщині прокуратура відкрила кримінальне провадження через масове інфікування коронавірусом жителів села Тинне Сарненського району.
У відомстві зазначили, що однією з причин зараження одразу дев’ятьох осіб, ймовірно, стало порушення вимог Кабміну щодо заборони масових заходів.
Правоохоронці встановлять, чи відбувалися у селі такі заходи, в яких одночасно приймала участь значна кількість осіб з числа місцевих жителів.
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Прокуратурою області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 325 КК України.
Як відомо, 27 березня у Рівненській області зафіксували одразу дев’ять випадків коронавірусу та першу смерть від Covid-19.
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