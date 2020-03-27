Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації хоче переглянути карантинні заходи в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Статистика захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні прогнозована. Водночас насторожує захворюваність працездатного населення. Ми переглядатимемо підходи до карантинних заходів, оскільки бачимо, що мобільність населення від 18 до 50 років дуже велика.

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Віктор Ляшко також зазначив, що планується переглянути питання роботи продуктових ринків. Якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, то частина зможе працювати.

Які саме ринки не повинні функціонувати, планують вирішити сьогодні під час засідання штабу.

Крім того, він нагадав, що штаб уже віддав доручення створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня. Також у всіх областях введено режим надзвичайної ситуації.