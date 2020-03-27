Тести на Covid-19 розробили три українські компанії – Ляшко

В Ураїні три компанії вже розробили тести, які визначатимуть захворювання на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Одна з них державна у науковій установі Національної академії наук, і дві приватні компанії, які зареєстрували свої тест-системи і випускають, – зазначив він.

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Віктор Ляшко також додав, що Україна очікує на ПЛР-системи, закуплені за кордоном. Крім того, за його словами, вітчизняні виробники вже розширяють виробництво для покриття 2 млн досліджень ПЛР-методом.

Нагадаємо, Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ вже виготовив першу партію вітчизняних тестів на Covid-19 та передав їх до Києва та Житомира.