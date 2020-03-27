Народний депутат, засновник благодійного фонду в Честь Покрова Пресвятої Богородиці Вадим Новинський передав лікарні швидкої допомоги Маріуполя медичне обладнання та засоби захисту для боротьби з коронавірусом.
Відділення реанімації лікарні поповнили два апарати штучної вентиляції легенів, кожен з яких розрахований на одночасну роботу для двох пацієнтів, а також двісті костюмів професійного захисту багаторазового використання та двісті захисних окулярів для лікарів.
Про це повідомляє прес-служба депутата.
– Досвід Китаю каже, що запорука успіху в боротьбі з коронавірусом – це повсюдна сувора дисципліна, це жорсткі заходи, введені державою і їх неухильне виконання на місцях. Це внесок, яким кожен з нас може допомогти державі, щоб зупинити загальну біду.
Хочу запевнити вас, що наш благодійний фонд продовжує закупівлі, проплачені наступні партії обладнання та засобів захисту, і в міру наявності в постачальників ми будемо привозити їх в Україну. Але мені дуже хотілося б, щоб ця медична техніка була в нагоді маріупольської лікарні виключно для допомоги при планових операціях, а не в ургентних випадках. Молимося, щоб після Пасхи вірус відступив. Упевнений, Господь нас не залишить, – сказав Вадим Новінський, передаючи обладнання.
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У фонді Новинського розповіли про допомогу для лікарні в Маріуполі / 2 фотографии
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко запевнив, що влада міста вже здійснила необхідний комплекс превентивних заходів, та ситуація знаходиться під контролем: у Маріуполі зафіксовано тільки один випадок коронавіруса.
– Консолідація зусиль жителів міста, влади і таких благодійників як Вадим Новинський дає надію, що нам вдасться максимально стримати поширення вірусу. І завдяки допомозі, сучасному обладнанню, наші герої, медики отримали чіткий сигнал, що на робочих місцях вони захищені. Дякуємо, Вадиме Владиславовичу, – сказав мер Вадим Бойченко.
Нагадаємо, раніше ми писали, за ініціативою Блаженнішого митрополита Київського і Всієї України Онуфрія Українська Православна церква доставила в обласну дитячу клінічну лікарню Чернівців благодійну допомогу для боротьби з коронавірусом.
Джерело: АпострофЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.