У фонді Новинського розповіли про допомогу для лікарні в Маріуполі

Народний депутат, засновник благодійного фонду в Честь Покрова Пресвятої Богородиці Вадим Новинський передав лікарні швидкої допомоги Маріуполя медичне обладнання та засоби захисту для боротьби з коронавірусом.

Відділення реанімації лікарні поповнили два апарати штучної вентиляції легенів, кожен з яких розрахований на одночасну роботу для двох пацієнтів, а також двісті костюмів професійного захисту багаторазового використання та двісті захисних окулярів для лікарів.

Про це повідомляє прес-служба депутата.

– Досвід Китаю каже, що запорука успіху в боротьбі з коронавірусом – це повсюдна сувора дисципліна, це жорсткі заходи, введені державою і їх неухильне виконання на місцях. Це внесок, яким кожен з нас може допомогти державі, щоб зупинити загальну біду.

Хочу запевнити вас, що наш благодійний фонд продовжує закупівлі, проплачені наступні партії обладнання та засобів захисту, і в міру наявності в постачальників ми будемо привозити їх в Україну. Але мені дуже хотілося б, щоб ця медична техніка була в нагоді маріупольської лікарні виключно для допомоги при планових операціях, а не в ургентних випадках. Молимося, щоб після Пасхи вірус відступив. Упевнений, Господь нас не залишить, – сказав Вадим Новінський, передаючи обладнання.