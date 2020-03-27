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Факти / Україна

У Хмельницькому зафіксували перший випадок Covid-19

У Хмельницькому лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

У Хмельницькій міській раді заявили, що виявили першого зараженого коронавірусом пацієнта, в якого раніше експрес-тест показав негативний результат.

Читайте: Українські науковці розробили тести на Covid-19, а їх відправили у відпустку

Хворий перебуває у стабільному стані, середньої тяжкості.

В інших п’яти підозрах лабораторні аналізи вірусу не підтвердили.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Кременчук Полтавської області 75-річна жінка захворіла на коронавірус Covid-19.

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