У Конотопі у померлої жінки та її родичів підтвердили коронавірус

У 76-річної жінки, яка померла у Конотопі, – позитивний експрес-тест на коронавірус, повідомив міський голова Артем Семеніхін.
– За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат, – написав він у соцмережі.
За його словами, позитивний експрес-тест на Covid-19 також у трьох її близьких родичів.
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Нагадаємо, 25 березня у реанімації Конотопської ЦРЛ померла 76-річна пенсірнерка з села Козацьке.
Станом на 27 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 218 осіб, з них 62 – за останню добу, п’ятеро померли і четверо одужали.
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