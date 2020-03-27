У Києві хворих на пневмонію тестуватимуть на коронавірус

У Києві хворих на пневмонію перевірятимуть на коронавірус та лікуватимуть у певних лікарнях.
Про це розповіла директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.
– Зростання випадків цього захворювання відбувається в періоди спалаху грипу і коронавірусу, тому ми визначили медичні заклади, які прийматимуть хворих на пневмонію, – каже Гінзбург.
Пацієнтів з пневмонією забиратимуть у Київські міські клінічні лікарні №1, 3, 5, 6 і 8.
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Хворих консультуватимуть лікарі-інфекціоністи з Олександрівської клінічної лікарні Києва та Київської міської клінічної лікарні №4.
Як писали Факти ICTV, Київ купив тести на Covid-19, які Іспанія забракувала і повернула до Китаю.
Тести відправили назад, бо компанія, що їх продала не мала ліцензії.