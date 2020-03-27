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Факти / Україна / Суспільство

У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 55 осіб

У Києві станом на 27 березня кількість хворих на коронавірус зросла до 55 осіб. За добу зафіксували ще 8 випадків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– У столиці вже 55 осіб мають підтверджений діагноз, – заявив він.

Захворіли 4 жінки віком від 31 до 59 років та 4 чоловіків від 43 до 59 років.

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Двоє людей перебувають на самоізоляції, двоє – у Олександрівській лікарні, ще двоє перебувають у клінічній лікарні №4 і двох направили до центрального шпиталю МВС.

Нагадаємо, станом на 10.00 27 березня в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла на 62 особи. 4 пацієнти повністю одужали.

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