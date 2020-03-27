У Києві створять групу відстеження потенційно інфікованих Covid-19

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про створення моніторингової групи, яка збиратиме інформацію про потенційно хворих та осіб, що контактували з інфікованими Covid-19.

Про це було сказано під час онлайн-прес-конференції 27 березня.

Кличко додав, що дані збиратимуть від сімейних лікарів, Київського лабораторного центру МОЗ України, Державної прикордонної служби та ГУ Нацполіції.

Читайте: З 11 березня оренду за комунальні об’єкти знизили до 1 грн – Кличко

– Вірус агресивний і розповсюджуються дуже швидко. Щоб не наражатися на ризик спілкування з носіями вірусу, потрібно контролювати обмеження соціальних контактів. Для цього важливо впровадити дієвий механізм виявлення всіх носіїв вірусу, їх ізоляції та лікування, – сказав Віталій Кличко.

Розроблений алгоритм буде впроваджено через співпрацю з правоохоронними органами, медпрацівниками та мешканцями міста.

– Ми маємо створити єдину інформаційну базу потенційно хворих осіб та осіб, які з ними контактували. Цих людей треба негайно відправляти на лікування або самоізоляцію, – було сказано на прес-конференції.

Також Кличко закликав киян допомагати та надавати інформацію про випадки захворювань чи людей, які контактували з потенційно хворими.

Нагадаємо, за даними МОЗ, найбільше хворих на Covid-19 в Україні серед людей 18-49 років. Як наголосив Віктор Ляшко, люди цієї вікової категорії зневажливо ставляться до загрозливої ситуації з коронавірусом, тоді як літні люди прислухаються до порад.