Коронавірус підтвердився у начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Діагноз Covid-19 сьогодні встановлений начальнику поліції Києва Андрію Крищенку. Його стан здоров’я є задовільним, – написав Геращенко.

Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обов’язки дистанційно.

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Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із Крищенком. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції.

Приміщення столичного главку поліції продезінфіковані.

Нагадаємо, начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко виступає за введення заборони на пересування вулицями в нічний час.

Джерело: Антон Геращенко