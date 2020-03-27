У Рівненській області перша смерть від Covid-19, ізолювали ціле село

27 березня у Рівненській області зафіксували одразу дев’ять випадків коронавірусу та першу смерть від Covid-19.

Усі хворі та загибла родом з села Тинне Сарненського району. Діагноз підтвердив ПЛР-тест.

– Жінка померла в лікарні, де перебувала з 19 березня з двобічною пневмонією, – йдеться у повідомленні Рівненської ОДА.

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Інші хворі зараз перебувають в інфекційному відділенні Сарненської районної лікарні, їх стан стабільний.

– Медзаклад зачинили на карантин. Туди вже направили додаткові тести та захисне обладнання для лікарів. Усі виїзди з села перекрили правоохоронці, – звітують обласній державній адміністрації.

За їх інформацією, більшість інфікованих – це особи, які відвідували зібрання та богослужіння, а це – сотні контактів, які тепер необхідно відстежувати.

Нагадаємо, станом на 27 березня 2020 року у Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 55 осіб. За добу зафіксували ще вісім випадків.

Джерело: Рівненська ОДА