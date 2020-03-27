У Вінницькій області дев’ять людей захворіли на Covid-19, серед них – дитина

27 березня у Вінницькій області виявили дев’ять випадків захворювання на коронавірус, сім з них – в обласному центрі.

Серед хворих – одна дитина.

– Хворі у Вінниці: 42-річна жінка, яка контактувала зі знайомими, які приїхали з Польщі, що п’ятирічний племінник та чотири колеги – жінки віком 30, 35, 60, 44 років, – йдеться у повідомленні мерії обласного центру.

Ще один інфікований – 32-річний чоловік, який подорожував кількома країнами Європи, додають місцеві органи влади.

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Хворі перебувають у лікарні, їхній стан задовільний, температура нормальна.

– П’ятирічний хлопчик перебуває в обласній дитячій інфекційній клінічній лікарні, температура станом на ранок 36,4, – повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

Загалом у регіоні було зареєстровано 42 підозри на Covid-19, але 27 з них не підтвердилися.

Нагадаємо, 27 березня у Рівненській області зафіксували дев’ять випадків коронавірусу, одна жінка померла.

Джерело: Вінницька міська рада