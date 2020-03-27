Україна продовжує вести переговори з МВФ, останній крок за Радою – НБУ

Україна продовжує вести переговори про залучення допомоги Міжнародного валютного фонду, проте останній крок за Верховною Радою.
Про це повідомила заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.
– Шанси великі, але останній крок за нами, фактично – за Верховною Радою, яка повинна ухвалити два закони, – сказала Рожкова.
Вона додала, що це закони про землю і банки.
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За словами Рожкової, МВФ готовий збільшити обсяг програми розширеного фінансування в порівнянні з раніше обумовленими $ 5,5 млрд.
До речі, у МВФ заявили про прогрес щодо програми фінансування України.
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