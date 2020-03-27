В Івано-Франківську усіх госпіталізованих з пневмонією перевіряють на коронавірус.

Про це заявив мер міста Руслан Марцінків.

В Центральну міську клінічну лікарню госпіталізували 21 особу з пневмонією. В п’ятницю у пацієнтів взяли тест на коронавірус.

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– З шести експрес-тестів, які ми взяли, чотири підтвердили коронавірус. Але треба перевірити їх лабораторно, – зазначив мер.

Марцінків також розповів про те, що зростає кількість госпіталізованих з пневмоніями в інших лікарнях міста.

– Найгірше, що ми готуємося до третьої хвилі, коли у нас не буде вистачати місць для пацієнтів. Тоді доведеться переобладнати спеціально відведені місця, – сказав Марцінків.

Нагадаємо, на Івано-Франкцівщині поліція затримала жінку з підозрою на коронавірус. Раніше вона втекла з київської лікарні.

Джерело: Руслан Марцінків