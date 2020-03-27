В Україні 218 хворих на коронавірус, за добу – 62

Загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 218 осіб, з них 62 – за останню добу, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зокрема, за його словами, у Вінницькій області – 5, на Волині – 2, у Дніпропетровській – 3, у Донецькій – 2, Запорізька – 8, Закарпатська – 1, Житомирська область – 2 (один летальний), Івано-Франківська – 24 (два летальних), у Києві – 47, у Київській області – 32, у Львівській – 3, Луганська – 1, Одеська – 4, Рівненська – 9, Тернопільська – 25 (один летальний), Херсонська – 1, Чернівецька – 47 (один летальний), Черкаська область – 2.

– Є у нас і позитивні новини. Маємо чотири випадки одужання від коронавірусу – всі у Чернівецькій області. Серед них одна дитина, – уточнив він.

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Ляшко наголосив, що найбільше хворіють на Covid-19 люди віком 30-49 років – таких майже 38%, від 18 до 29 – 17%, вікова група 50-65 років – 30% і старше 65 – 6%.

– Серед усіх, хто хворіє, вікової групи від 18 до 49 років, – це майже 50%, – підсумував він.

На його думку, це свідчить про те, що літні люди прислухаються до порад, а люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.