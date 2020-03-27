В Україні найбільше хворих на Covid-19 серед людей 18-49 років

Вікова група від 18 до 49 років – це 50% від усіх, хто захворів на коронавірус, повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, люди цієї вікової категорії досі зневажливо ставляться до загрозливої ситуації з Covid-19, тому такий результат.

Водночас, як наголосив Ляшко, літні люди прислухаються до порад.

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– Найбільше хворіють люди віком від 30-49 років – це майже 38% від усіх хворих, від 18 до 29 років – 17%, від 50 до 65 років – 30%, вікова група 65 плюс – 6%, – навів статистику головний санітарний лікар.

Станом на 27 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 218 осіб, з них 62 – за останню добу, п’ятеро померли і четверо одужали.