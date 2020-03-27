В Україні пропонують дозволити лікувати коронавірус незареєстрованими препаратами

В Верховной Раде предлагают разрешить использование незарегистрированных в Украине лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции Covid-19.

Проект закона №3 268 зарегистрировано на сайте парламента.

Пропонується надати можливість застосовувати для лікування лабораторно підтверджених випадків Covid-19 незареєстровані лікарські засоби, що рекомендовані для лікування коронавірусної хвороби офіційними органами США, країн – членів ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю та Ізраїлю.

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– Дозволити лікування не зареєстрованими лікарськими засобами за показаннями, що не зазначені в інструкції для медичного застосування, – за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування Covid-19 у цих країнах.

Порядок призначення та застосування таких лікарських засобів у тижневий строк має встановити МОЗ, – йдеться у документі.