Ситуація на кордонах з Польщею: що відбувається зараз

Сьогодні останній день коли під час карантину Україна запускає до себе своїх громадян. Після 00.00 країна закриває кордони.

У зв’язку з цим на західних кордонах України утворились величезні черги з людей, які хочуть потрапити додому.

Так, за словами місцевого журналіста Віталія Глаголи, на пункті пропуску Краківець, зібрався чималий натовп людей, який намагається потрапити до України.

Про це також свідчать дані онлайн-камер від ДПСУ з пункту пропуску. На них видно довгі черги з вантажівок, що стоять на українському кордоні.

Схожа ситуація і на КПП Тиса зі сторони Польщі. Величезне скупчення людей також довго чекає на перетин кордону.

Водночас черги на виїзд з України майже немає.

Держприкордонслужба попереджує про збільшення часу на проходження кордону та закликає людей не створювати конфліктних ситуацій та натовпу.

– Через збільшення пасажиропотоку, а також додаткові контрольно-профілактичні заходи, тривалість контрольних процедур дещо зросла.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, які застрягли в інших країнах, залишатися на зв’язку з посольством чи консульством та повідомити дипломатам, якої саме допомоги ви потребуєте.

Спеціально розроблена програма Захист надасть вам підтримку щодо:

прострочених документів на перебування у країні;

захисту прав та інтересів у разі їхнього порушення;

можливості повернення в Україну;

вирішення побутових проблем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що з 27 березня Україна закриває кордони, зокрема і для громадян нашої країни.