Ситуація на кордонах з Польщею: що відбувається зараз

Сьогодні останній день коли під час карантину Україна запускає до себе своїх громадян. Після 00.00 країна закриває кордони.
У зв’язку з цим на західних кордонах України утворились величезні черги з людей, які хочуть потрапити додому.
Так, за словами місцевого журналіста Віталія Глаголи, на пункті пропуску Краківець, зібрався чималий натовп людей, який намагається потрапити до України.
Про це також свідчать дані онлайн-камер від ДПСУ з пункту пропуску. На них видно довгі черги з вантажівок, що стоять на українському кордоні.
Схожа ситуація і на КПП Тиса зі сторони Польщі. Величезне скупчення людей також довго чекає на перетин кордону.
Водночас черги на виїзд з України майже немає.
Держприкордонслужба попереджує про збільшення часу на проходження кордону та закликає людей не створювати конфліктних ситуацій та натовпу.
– Через збільшення пасажиропотоку, а також додаткові контрольно-профілактичні заходи, тривалість контрольних процедур дещо зросла.
Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, які застрягли в інших країнах, залишатися на зв’язку з посольством чи консульством та повідомити дипломатам, якої саме допомоги ви потребуєте.
Спеціально розроблена програма Захист надасть вам підтримку щодо:
- прострочених документів на перебування у країні;
- захисту прав та інтересів у разі їхнього порушення;
- можливості повернення в Україну;
- вирішення побутових проблем.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що з 27 березня Україна закриває кордони, зокрема і для громадян нашої країни.