Взяли з собою ікони: священики УПЦ МП “зцілювали” коронавірус із гелікоптера

Священики УПЦ МП в Запоріжжі 27 березня піднялися в небо на гелікоптері, щоб прочитати над містом молитву від коронавірусу.

Церковники взяли із собою для обряду чудотворну ікону Самарську та ікону Святителя Миколая, розповів Митрополит Мелітопольський і Запорізький Лука.

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Підняв у небо священиків гелікоптер Мотор Січі. Пілот зізнався, що подібних польотів раніше ще не виконував.