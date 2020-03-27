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Факти / Україна / Суспільство

Як правильно дезінфікувати одяг і взуття після вулиці

В умовах поширення коронавірусу важливо не тільки дотримуватися карантину, а й правильно обробляти предмети в будинку і одяг.

Відомий лікар Євген Комаровський розповів про один з методів дезінфекції одягу.

– В ідеалі має бути 3-4 комплекти одягу. Одяг, в якому ви прийшли, треба просто винесли на балкон, якщо сонячно – за добу все буде нормально. Відпарювачем обробити одяг – один з варіантів. Все, що можна обробити гарячою парою – досить ефективно, – сказав Комаровський.

Верхній одяг і взуття – одні з головних джерел зберігання вірусів. Коронавірус може жити на предметах більш як тиждень, тому лікарі рекомендують приділити належну увагу такій процедурі, як обробка речей.

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Як дезінфікувати одяг в домашніх умовах:

  1. Залишити верхній одяг в домашніх умовах;
  2. Надіти маску і рукавички, використати антисептик;
  3. Вибрати на пральній машинці режим температури не менше 50 градусів з додатковим полосканням.

Взуття рекомендується чистити на вулиці та використовувати антисептик.

Іспанські фахівці рекомендують біля входу в квартиру зробити окрему зону, в якій будуть знаходитися ящик для брудного одягу, антисептик і місце для взуття.

До речі, британські науковці впевнені, що якщо коронавірус ігнорувати – за рік ним можуть заразитися 7 млрд людей у світі. 40 млн із них помруть.

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