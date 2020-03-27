В умовах поширення коронавірусу важливо не тільки дотримуватися карантину, а й правильно обробляти предмети в будинку і одяг.
Відомий лікар Євген Комаровський розповів про один з методів дезінфекції одягу.
– В ідеалі має бути 3-4 комплекти одягу. Одяг, в якому ви прийшли, треба просто винесли на балкон, якщо сонячно – за добу все буде нормально. Відпарювачем обробити одяг – один з варіантів. Все, що можна обробити гарячою парою – досить ефективно, – сказав Комаровський.
Верхній одяг і взуття – одні з головних джерел зберігання вірусів. Коронавірус може жити на предметах більш як тиждень, тому лікарі рекомендують приділити належну увагу такій процедурі, як обробка речей.
Читайте: Діарея та блювота: як коронавірус проявляється у дітей
Як дезінфікувати одяг в домашніх умовах:
- Залишити верхній одяг в домашніх умовах;
- Надіти маску і рукавички, використати антисептик;
- Вибрати на пральній машинці режим температури не менше 50 градусів з додатковим полосканням.
Взуття рекомендується чистити на вулиці та використовувати антисептик.
Іспанські фахівці рекомендують біля входу в квартиру зробити окрему зону, в якій будуть знаходитися ящик для брудного одягу, антисептик і місце для взуття.
До речі, британські науковці впевнені, що якщо коронавірус ігнорувати – за рік ним можуть заразитися 7 млрд людей у світі. 40 млн із них помруть.