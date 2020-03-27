Лідери місцевого самоврядування по всій країні повинні об’єднати зусилля та разом протидіяти не лише епідемії коронавірусу, а й іншим викликам.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов у зверненні 27 березня.

Сильне місцеве самоврядування може врятувати країну в складний час.

– Я звертаюся до уряду, до центральної влади: місцеве самоврядування готове підтримувати боротьбу з коронавірусом. Ви повинні з нами радитися, дослухатися. Із кабінетів на Банковій чи на Грушевського і з маленької мерії районного центру картина світу виглядає по-різному, – зазначив Борис Філатов.

Читайте: Парі продовжується: Зеленський і Філатов проінспектували міст у Дніпрі

Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації хоче переглянути карантинні заходи в Україні.

Про це під повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело: Дніпровська міськрада

Відео: Борис Филатов