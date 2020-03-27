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Факти / Україна / Суспільство

З Банкової і мерії міста картина світу виглядає по-різному: Філатов звернувся до влади

Лідери місцевого самоврядування по всій країні повинні об’єднати зусилля та разом протидіяти не лише епідемії коронавірусу, а й іншим викликам.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов у зверненні 27 березня.

Сильне місцеве самоврядування може врятувати країну в складний час.

– Я звертаюся до уряду, до центральної влади: місцеве самоврядування готове підтримувати боротьбу з коронавірусом. Ви повинні з нами радитися, дослухатися. Із кабінетів на Банковій чи на Грушевського і з маленької мерії районного центру картина світу виглядає по-різному, – зазначив Борис Філатов.

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Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації хоче переглянути карантинні заходи в Україні.

Про це під повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело: Дніпровська міськрада

Відео: Борис Филатов

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