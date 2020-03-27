Зеленський пропонує депутатам працювати дистанційно

Серед пріоритетних законопроектів, які Верховна Рада України має розглянути на позачерговому пленарному засіданн 30 березня, – внесення змін до державного бюджету на 2020 рік щодо боротьби з поширенням коронавірусної хвороби.

– Там треба дуже ретельно, детально пропрацювати, щоб нікого не образити, щоб не зупинити економіку через ті чи інші скорочення, і обов’язково – щоб не постраждали наші люди, – сказав президент.

Володимир Зеленський запропонував народним депутатам у час поширення коронавірусної хвороби працювати дистанційно.

Читайте: Позачергове засідання Ради відбудеться 30 березня – Зеленський

– Це буде не останнє позачергове засідання. Хочу, щоб вони ще розглянули можливість працювати дистанційно. Тобто, зараз вони опрацюють такий законопроект, він може діяти тільки в умовах коронавірусу. Потім, коли ця хвороба пройде – а вона обов’язково мине, – тоді цей законопроект не буде важливим і потрібним, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій Слуга народу, Батьківщина, опозиційна платформа — За життя, Голос і Європейська солідарність, а також депутатських груп За майбутнє і Довіра.

Президент обговорив з парламентарями можливий порядок денний і докладніше розповів про ініціативи щодо збереження економіки та підтримки України.