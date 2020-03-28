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Не відчуваю запахів: у нардепа Скороход виявили коронавірус

Народний депутат України Анна Скороход заявила про позитивний результат тесту на коронавірус.

– Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на короновірус Covid-19. Основна ознака у мене – не відчуваю запахів, – написала вона у своєму Telegram.

Читайте: У нардепа Рудика підтвердили коронавірус

Скороход закликала усіх, хто близько спілкувався з нею останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів.

Нагадаємо, про те, що іншого нардепа Сергія Шахова інфіковано коронавірусом, стало відомо 18 березня.

21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні з пневмонією.

Фото: УНІАН

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