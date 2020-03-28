За останню добу в світі було виявлено 47 тис. випадків зараження коронавірусом, повідомила газета South China Morning Post. Померли 2 724 особи.

Коронавірус у світі

Загальна кількість заражених людей від початку пандемії сягнула 565 376 осію, померли 26 тис. 260 людей, одужали понад 114 тис.

На перше місце в світі за кількістю хворих вийшли США, де зафіксовано 100 тис. 717 хворих і 1 544 смертних випадків.

У Європі лідером за кількістю заражень є Італія, в якій 9 134 інфікованих (+ 1 631 за добу).

У материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 54 нових випадків зараження коронавірусом, усі – у людей, які прибули з-за кордону.

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Коронавірус в Україні

Станом на 23.00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 померли і 4 вилікувалися. За добу виявлено 92 нових випадки.

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Джерело: South China Morning Post