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Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії скасували регулярні рейси.
З опівночі 16 березня призупинили роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.
Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 27 березня в Україні зареєстровані 218 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
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12:31
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28 березня
На Харківщині перший підтверджений випадок на Covid-19. Про це повідомили в Харківському обласному лабцентрі.
Чоловікові близько 30 років, він повернувся з Франції, нині перебуває на самоізоляції, хвороба протікає в легкій формі, повідомила журналістка Фактів Тетяна Доцяк.
12:14
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28 березня
Попри заяву президента України про те, що державний кордон буде закрито до кінця п’ятниці, 27 березня, прикордонники у суботу продовжують пропускати українців.
Потрапити на територію нашої країни можна на авто або в пішому порядку, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Черг на пунктах пропуску немає, пише Українська правда.
11:39
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28 березня
У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків Covid-19, з яких 21 у медиків. Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
11:18
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28 березня
Кількість хворих Covid-19 на Львівщині збільшилася з 3 до 5 осіб, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.
Пацієнти – 50-річний чоловік і 16-річний юнак, які нещодавно контактували з особою, у якої підтвердилося захворювання на коронавірус.
10:47
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28 березня
Станом на 10.00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).
За добу було зафіксовано 93 нові випадки.
09:56
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28 березня
До України в п’ятницю, 27 березня, в’їхали 37,3 тис наших співвітчизників, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
08:34
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28 березня
Станом на 23.00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 померли і 4 вилікувалися. За добу виявлено 92 нових випадки.
22:19
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27 березня
У Верховній Раді пропонують дозволити використання незареєстрованих в Україні лікарських засобів для лікування коронавирусної інфекції Covid-19.
22:15
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27 березня
У Хмельницькому лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.
У Хмельницькій міській раді заявили, що виявили першого зараженого коронавірусом пацієнта, в якого раніше експрес-тест показав негативний результат.
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22:06
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27 березня
Як працюють банки в Україні – список обмежень під час карантину.