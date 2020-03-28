Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

12:31 -

На Харківщині перший підтверджений випадок на Covid-19. Про це повідомили в Харківському обласному лабцентрі.

Чоловікові близько 30 років, він повернувся з Франції, нині перебуває на самоізоляції, хвороба протікає в легкій формі, повідомила журналістка Фактів Тетяна Доцяк.