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Факти / Україна

Коронавірус підтвердився у запорізького депутата Геннадія Фукса

Депутат Запорізької облради Геннадій Фукс підвердив, що заразився коронавірусом.

– Змушений повідомити, що, незважаючи на те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус Covid-19. Проходжу нині курс лікування у лікарні, – написав він у соцмережі.

Фукс нещодавно повернувся з Ізраїлю. Він став сьомим хворим на коронавірус у Запоріжжі та 11-м – в області.

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Раніше Факти ICTV повідомляли про ситуацію з коронавірусом в Україні за 28 березня. Кількість інфікованих зростає, п’ятеро громадян одужали і ще восьмеро померли.

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