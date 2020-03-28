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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: вісім смертей від Covid-19, п’ятеро громадян одужали

В Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Станом на 10.00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).

За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

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Нині коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 16 випадків;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 7 випадків;
  • Донецька область — 2 випадки;
  • Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 10 випадків;
  • Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
  • м. Київ — 74 випадки;
  • Київська область — 41 випадок;
  • Львівська область — 5 випадків;
  • Луганська область — 2 випадки;
  • Миколаївська область — 1 випадок;
  • Одеська область — 6 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
  • Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 1 випадок
  • Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
  • Черкаська область — 3 випадки;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

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