Коронавірус в Україні: вісім смертей від Covid-19, п’ятеро громадян одужали

В Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Станом на 10.00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина).
За добу було зафіксовано 93 нові випадки.
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Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 16 випадків;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 7 випадків;
- Донецька область — 2 випадки;
- Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 10 випадків;
- Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
- м. Київ — 74 випадки;
- Київська область — 41 випадок;
- Львівська область — 5 випадків;
- Луганська область — 2 випадки;
- Миколаївська область — 1 випадок;
- Одеська область — 6 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
- Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
- Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 1 випадок
- Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
- Черкаська область — 3 випадки;
- Чернігівська область — 1 випадок.
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