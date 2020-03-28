На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

Російсько-окупаційні війська 28 березня вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
Зокрема, біля населеного пункту Шуми застосував стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав вогнепальне кульове поранення. Він у тяжкому стані.
– Окрім того, поблизу населеного пункту Хутір Вільний кулею снайпера поранено українського військовослужбовця. Стан здоров’я – середньої тяжкості, – йдеться у повідомленні.
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Бійців евакуювали до лікувальних закладів.
Підрозділи ЗСУ дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, 23 березня бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив продукти харчування.