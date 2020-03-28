Підтримка громадян та збалансований бюджет можливі лише за допомоги МВФ – Володимир Гройсман

Влада повинна надати українцям чіткий і зрозумілий план дій щодо подальшої співпраці з МВФ, збалансованості бюджету та підтримки населення, позбавленого роботи через карантин.

Про це заявив 16-й Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

– Має бути чіткий план дій, під цей план дій мають бути зміни до бюджету, і вся країна – від центру до маленької громади має знати й розуміти, що робити, – сказав політик.

Він наголосив, що ті зміни до Державного кошторису, які вже наступного понеділка, 30 березня розглянуть у Верховній Раді, – це документ “без логіки”, який не містить ані заходів з боротьби з коронавірусом, ані кроків з підтримки економіки та зниження соціальної напруженості.

– У проекті змін до бюджету є протилежна політика. Урізають всі видатки: на освіту, зарплати, місцеві бюджети. А на місцях сьогодні зміцнюють матеріально-технічну базу, здійснюють карантинні заходи. Як можна в цей період урізати місцеві бюджети? Їм навпаки треба допомагати. Зараз гроші з місць заберуть, а потім зверху будуть давати подачки не невідомих умовах. Ми від цього ж відходили. Тільки децентралізація і системність допоможуть, – заявив Гройсман.

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На думку політика, продовження співпраці з МВФ дозволить зміцнити економічні позиції всередині країні та на світових фінансових ринках.

Володимир Гройсман також закликав до діалогу зі Світовим банком та Європейським Союзом, який започатковує механізми підтримки країн у період пандемії та світової економічної рецесії.

– Україна – асоційований член ЄС. Але я наразі не бачу жодних рухів, щоб приєднатися до європейських програм підтримки, – додав він.

Такі ініціативи представляють собою двосторонній рух – і Україна має не просто попросити кошти, а й виконати конкретні умови їх отримання. У випадку з МВФ йдеться, зокрема, про відкриття ринку землі.

– Віддати землю і концентрувати її до 10 тис. га в одних руках – це злочин. Моя пропозиція: обмежити кількість гектарів і надати право покупки тільки фермерам. Під це створити фонд кредитування тільки фермерів. Так зможемо розвинути фермерство і мати не тисячі фермерських господарств, як зараз, а мільйони. І тоді земля стане ресурсом, який буде розвивати нашу економіку, а не будь-чию іншу.

За словами Гройсмана, запропонований варіант введення земельного обігу з 2021 року із можливістю привласнювати лише 100 га і тільки для фізичних осіб – “крок у напрямку здорового глузду”.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що у зв’язку з коронавірусом Україна домоглася збільшення фінансування від МВФ.