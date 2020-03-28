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Факти / Україна

США виділяють Україні допомогу для боротьби проти коронавірусу

Україна отримає більше $1,2 млн медичної та гуманітарної допомоги від Сполучених штатів Америки для боротьби проти поширення коронавірусу.

Кошти спрямують на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування про ризики поширення Covid-19, йдеться в прес-службі посольства України в США.

Читайте: Медобладнання і ліки: Єрмак обговорив із послами ЄС допомогу Україні

Вашингтон почне виділяти допомогу іншим країнам з 3 квітня.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США схвалив виділення $2 трлн допомоги для ослаблення наслідків коронавірусу в країні.

Фото: Dreamstime

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