США виділяють Україні допомогу для боротьби проти коронавірусу

Україна отримає більше $1,2 млн медичної та гуманітарної допомоги від Сполучених штатів Америки для боротьби проти поширення коронавірусу.
Кошти спрямують на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування про ризики поширення Covid-19, йдеться в прес-службі посольства України в США.
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Вашингтон почне виділяти допомогу іншим країнам з 3 квітня.
Як повідомлялося, Сенат Конгресу США схвалив виділення $2 трлн допомоги для ослаблення наслідків коронавірусу в країні.
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