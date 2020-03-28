Троє хворих на коронавірус у Чернівцях – у тяжкому стані

На Буковині троє хворих, у яких напередодні діагностували Covid-19, перебувають у тяжкому стані, повідомляє Чернівецька ОДА.

– Вони зараз на кисневій дотації. Хворі перебувають у Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1 та обласній клінічній лікарні. Стан решти інфікованих коронавірусом буковинців стабільний, – йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 28 березня загальна кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області складає 59 осіб.

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Серед них, 24 особи – продовжують лікуватися у медзакладах, а 35 осіб – не мають симптомів, тому лікуються амбулаторно.

Окрім того, 5 осіб одужали, один випадок – летальний.

Раніше Факти ICTV повідомляли про ситуацію з коронавірусом в Україні за 28 березня. Кількість інфікованих зростає, п’ятеро громадян одужали і ще восьмеро померли.