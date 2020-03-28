Станом на 28 березня у Києві зареєстровано 74 підтверджених випадки інфікування Covid-19.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram.
– Сьогодні вранці Київський міський лабораторний центр МОЗ України підтвердив ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, – заявив Кличко.
Захворіли – 10 чоловіків віком від 25-ти до 54-ох років. Та 9 жінок – від 17-ти до 62-ох років.
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Дев’ятьох пацієнтів було госпіталізовано до Олександрівської лікарні, п’ятьох до міської клінічної лікарні №4, ще трьох – до лікарні № 9.
Двоє інфікованих киян залишилися на самоізоляції, вони лікуються вдома та перебувають під контролем медиків.
Також мер столиці прокоментував ситуацію з експрес-тестами на коронавірус.
– Щодо тестів. Місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. В першу чергу ми тестуємо киян із симптомами та підозрою на коронавірус.
Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома та обмежити будь-які соціальні контакти.
Нагадаємо, 27 березня коронавірус в Україні було зафіксовано у 310 осіб. Перші випадки зараження зафіксували в Хмельницькому і в Полтавській області.