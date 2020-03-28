На Тернопільщині у півторарічної дитини виявили інфікування Covid-19. Випадок було зафіксовано у Кременецькому районі.

Дитину з пневмонією разом із батьками було доставлено на лікування до Тернополя.

У повідомленні йдеться, що дитина, скоріше за все, була інфікована від свого дядька, який повернувся з Польщі та не дотримувався вимог самоізоляції.

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Дитина стала наймолодшим пацієнтом з діагнозом Covid-19 в Україні.

У Монастирському районі Тернопільщини коронавірус було зареєстровано у 21 медика. Серед них – 7 лікарів, 8 медсестер та 6 молодших медсестер.

Автор посту подякував волонтерам, які допомагають мобілізовувати усі необхідні для районної лікарні ресурси.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 28 березня в Україні зареєстровано 311 випадків інфікування Covid-19.