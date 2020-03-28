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У Вінниці через коронавірус закрили онкологічний центр

У Вінниці закрили Подільський Центр онкології, лікар якого заразився коронавірусом.

Стало відомо, що останнім часом лікар-уролог не бував за кордоном.

У центрі онкології міста під охороною поліції працюють інфекціоністи. Заклад закрито на вхід та вихід.

Читайте: У Тернопільській області на коронавірус захворіли дитина і 21 медик

Також у Вінниці будуть проводитись лабораторні дослідження контактних осіб.

Таким чином, вже дві лікарні міста зачинено на карантин.

Раніше Факти ICTV розповідали, що у Вінниці через хвору на Covid-19 медсестру на карантин закрили міський пологовий будинок.

Фото: Dreamstime

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