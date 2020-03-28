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Факти / Україна

В Україні підтверджено 356 випадків інфікування Covid-19

За останню добу зафіксовано 46 нових випадків коронавірусу станом на 22.00 28 березня.

Тож загальна кількість лабораторно підтверджених випадків зросла до 356.

За даними МОЗ, в Україні від коронавірусу померли 9 хворих, водночас 5 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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