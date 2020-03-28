В Умані зареєстрували 4 нових випадки Covid-19

28 березня в Умані зафіксували чотири підтверджені випадки коронавірусу.

Про це повідомив мер міста Олександр Цебрій у своєму Facebook.

За його словами, у п’ятницю, 27 березня до інфекційної лікарні звернулося шестеро осіб: отримані аналізи медики направили до Черкас.

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Вранці наступного дня коронавірус підтвердився у чотирьох пацієнтів, серед яких- шестимісячна дитина.

Загалом у Черкаській області шестеро хворих на Covid-19.

Раніше Факти ICTV повідомляли про ситуацію з коронавірусом в Україні за 28 березня. Кількість інфікованих зростає, п’ятеро громадян одужали і ще восьмеро померли.