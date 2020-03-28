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Факти / Україна

Вахта і мобільні групи: на боротьбу з коронавірусом МОЗ кине більше медиків

У зв’язку з поширенням коронавірусу в Україні бригади медиків, які борються з інфекцією, будуть збільшені.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, допомогти просять медиків реанімаційних бригад, які звільнилися у зв’язку зі зменшенням кількості планових операцій.

– Можливо, вахтовим методом, переїздами у певні області, які відчувають труднощі саме з наявністю медичних фахівців певного профілю, – уточнив Ляшко.

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Він також додав, що у центральних районних лікарнях будуть створені мобільні бригади, які виїжджатимуть до пацієнтів із підозрою на Covid-19 для забору зразків для тестів.

Як повідомлялося, в Україні запустили онлайн-ресурс, де можна допомогти конкретній лікарні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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