Від Covid-19 на Рівненщині померла жінка

У Рівненській області померла 58-річна жінка, у якої виявили коронавірусну інфекцію, повідомив голова Сарненської РДА Олександр Кохан.

За його словами, смерть мешканки села Тинне, 1962 року народження, зафіксовано близько 19.00.

Кохан також уточнив, що станом на 28 березня на території регіону є 9 підтверджених випадків коронавірусу.

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Станом на 22.00 в Україні лабораторно підтверджено 356 випадків Covid-19. За останню добу 46 нових хворих.

За даними МОЗ, в Україні від коронавірусу померли 9 хворих, водночас 5 людей вже одужали.