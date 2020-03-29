359 українців прилетіли з Нью-Йорка спецбортом для евакуації

29 березня спеціальний авіарейс доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва.
Журналіст Голосу Америки Михайло Комодовський розповів, що пасажирам вимірювали темпетаруру та не пропонували їжу, аби забезпечити мінімум зайвих контактів на борту.
– Спецрейс доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва. Днем раніше цей же борт доставив з України в США громадян і резидентів. Подивіться, як екіпіровані стюардеси!
В цілях безпеки пасажирам не пропонували їжу. По прильоту всім виміряли температуру, – повідомив Комодовський.
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28 марта спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру. #coronavirus pic.twitter.com/J7yeYKZDOM
— Misha Komadovsky (@komadovsky) March 29, 2020
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що вже з 27 березня в Україні будуть закриті кордони. Про громадян, які залишилися в інших країнах, подбають українські дипломати.