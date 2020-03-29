359 українців прилетіли з Нью-Йорка спецбортом для евакуації

29 березня спеціальний авіарейс доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва.

Журналіст Голосу Америки Михайло Комодовський розповів, що пасажирам вимірювали темпетаруру та не пропонували їжу, аби забезпечити мінімум зайвих контактів на борту.

– Спецрейс доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва. Днем раніше цей же борт доставив з України в США громадян і резидентів. Подивіться, як екіпіровані стюардеси!

В цілях безпеки пасажирам не пропонували їжу. По прильоту всім виміряли температуру, – повідомив Комодовський.