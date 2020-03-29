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Факти / Україна / Суспільство

359 українців прилетіли з Нью-Йорка спецбортом для евакуації

29 березня спеціальний авіарейс доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва.

Журналіст Голосу Америки Михайло Комодовський розповів, що пасажирам вимірювали темпетаруру та не пропонували їжу, аби забезпечити мінімум зайвих контактів на борту.

– Спецрейс доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва. Днем раніше цей же борт доставив з України в США громадян і резидентів. Подивіться, як екіпіровані стюардеси!

В цілях безпеки пасажирам не пропонували їжу. По прильоту всім виміряли температуру, – повідомив Комодовський.

Читайте: Евакуація українців: у Київ прибув останній потяг з Москви

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що вже з 27 березня в Україні будуть закриті кордони. Про громадян, які залишилися в інших країнах, подбають українські дипломати.

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