Олег Міщенко помер від коронавірусу

Колишній заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко помер 29 березня. У чиновника був цукровий діабет та нещодавно діагностовано коронавірус.

Про смерть колеги повідомив тодішній перший заступник глави Київської ОДА Лев Парцхаладзе.

– Не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і Covid-19 зробили своє, – зазначив Парцхаладзе.

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Олег Міщенко займав посаду заступника голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва з 20 грудня 2016 року до серпня 2017 року.

Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів протягом доби підтверджено 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Джерело: Lev Partskhaladze