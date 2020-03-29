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Факти / Україна / Суспільство

Евакуація українців: у Київ прибув останній потяг з Москви

716 громадян України повернулися у Київ останнім спеціальним потягом з Москви, який напередодні доставив у Росію її громадян.

На посадку прийшло в рази більше людей, ніж було записано: тих українців, які не змогли сісти у потяг в Москві, відправляють маршрутками до кордону, де вони пересядуть на український транспорт.

Зараз медики у спецкостюмах перевіряють пасажирів у вагонах на наявність температури. Ті, хто здоровий, зможуть покинути потяг.

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У дорозі пасажири проходили прикордонний, митний, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду.

До слова, усі квитки на потяг Київ-Москва-Київ, призначений для евакуації українців та росіян на тлі спалаху коронавірусу, розкупили за 2,5 год після оприлюднення квитків.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що вже з 27 березня в Україні будуть закриті кордони. Про громадян, які залишилися в інших країнах, подбають українські дипломати.

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