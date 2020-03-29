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Факти / Україна / Суспільство

Хворих з легкою формою коронавірусу не госпіталізуватимуть – Ляшко

В Україні не госпіталізуватимуть людей з коронавірусом, які переносять захворювання в легкій формі.

Про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Госпіталізувати до лікарні повинні хворих середнього та тяжкого ступеня перебігу хвороби, – сказав Ляшко.

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Він зазначив, що люди, які хворіють на коронавірус в легкій формі, повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

Нагадаємо, раніше ми уже розповідали, де в Києві та в регіонах пройти тестування на коронавірус.

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