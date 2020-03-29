Станом на 29 березня у світі коронавірусом інфіковано 664 695 осіб. З них вилікувалося 140 156 людей, а 30 847 пацієнтів померли.

У ніч проти п’ятниці США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 124 464 хворих, з яких 2 169 померли.

На другому місці вже опинилась Італія – там заразилися 92 472 особи, водночас вилікувалася уже 12 384 пацієнти, а померло 10 023 людини.

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Китай, де зародилася недуга опустився на третю сходинку, там серед 82 тис. інфікованих 3 304 особи померли, натомість 75,5 тис. пацієнтам вдалось одужати.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Іспанія – 73 235;

Німеччина – 57 695;

Франція – 38 105;

Велика Британія – 17 312;

Швейцарія – 14 076;

Нідерланди – 9 819;

Австрія – 8 271;

Норвегія – 4 032;

Швеція – 3 447;

Бельгія – 9 134;

Португалія – 5 170;

Польща – 1 638.

Станом на 29 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 356 осіб, дев’ятеро померли і п’ятеро одужали.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.