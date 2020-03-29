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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 29 березня

Станом на 29 березня у світі коронавірусом інфіковано 664 695 осіб. З них вилікувалося 140 156 людей, а 30 847 пацієнтів померли.

У ніч проти п’ятниці США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 124 464 хворих, з яких 2 169 померли.

На другому місці вже опинилась Італія – там заразилися 92 472 особи, водночас вилікувалася уже 12 384 пацієнти, а померло 10 023 людини.

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Китай, де зародилася недуга опустився на третю сходинку, там серед 82 тис. інфікованих 3 304 особи померли, натомість 75,5 тис. пацієнтам вдалось одужати.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

  • Іспанія – 73 235;
  • Німеччина – 57 695;
  • Франція – 38 105;
  • Велика Британія – 17 312;
  • Швейцарія – 14 076;
  • Нідерланди – 9 819;
  • Австрія – 8 271;
  • Норвегія – 4 032;
  • Швеція – 3 447;
  • Бельгія – 9 134;
  • Португалія – 5 170;
  • Польща – 1 638.

Станом на 29 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 356 осіб, дев’ятеро померли і п’ятеро одужали.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.

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