Станом на 29 березня у світі коронавірусом інфіковано 664 695 осіб. З них вилікувалося 140 156 людей, а 30 847 пацієнтів померли.
У ніч проти п’ятниці США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 124 464 хворих, з яких 2 169 померли.
На другому місці вже опинилась Італія – там заразилися 92 472 особи, водночас вилікувалася уже 12 384 пацієнти, а померло 10 023 людини.
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Китай, де зародилася недуга опустився на третю сходинку, там серед 82 тис. інфікованих 3 304 особи померли, натомість 75,5 тис. пацієнтам вдалось одужати.
Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:
- Іспанія – 73 235;
- Німеччина – 57 695;
- Франція – 38 105;
- Велика Британія – 17 312;
- Швейцарія – 14 076;
- Нідерланди – 9 819;
- Австрія – 8 271;
- Норвегія – 4 032;
- Швеція – 3 447;
- Бельгія – 9 134;
- Португалія – 5 170;
- Польща – 1 638.
Станом на 29 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 356 осіб, дев’ятеро померли і п’ятеро одужали.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.