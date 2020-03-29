Скільки в Україні випадків коронавірусу 29.03.2020 - статистика МОЗ

Станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Нагадаємо, станом на 29 березня у світі коронавірусом інфіковано 664 695 осіб. З них вилікувалося 140 156 людей, а 30 847 пацієнтів померли.

У ніч проти п’ятниці США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 124 464 хворих, з яких 2 169 померли.

На другому місці вже опинилась Італія – там заразилися 92 472 особи, водночас вилікувалася уже 12 384 пацієнти, а померло 10 023 людини.