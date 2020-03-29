У Закарпатській області зафіксували 19 нових випадків зараження коронавірусом. Люди, в яких виявили коронавірус, контактували з інфікованою під час відвідування церкви.

– Закарпатський лабораторний центр в Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб мешканки Закарпаття, у якій підтвердили COVID-19. Серед 51 встановленого контактної особи, у 19, які контактували з жінкою під час відвідування церкви, виявлені позитивні результати, – заявив заступник глави Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

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З 23 березня всі контактні особи жінки перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.

Для підтвердження аналізів біоматеріали відправлять у Київ в референс лабораторії Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів протягом доби підтверджено 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.